Лавров: Россия готова продолжать с США переговоры по ЕвроПРО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, несмотря на разногласия с властями Соединенных Штатов по проблематике ЕвроПРО, готова продолжать с США переговоры по этому вопросу.

"Мы не закрываем двери для переговоров, а хотим их профессионально и честно продолжать, не уходя от прямых вопросов", - пояснил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что противоречия между сторонами по ПРО не воспринимаются Москвой как огромная проблема, способная "обрушить" отношения с Вашингтоном.

"У России и США немало совпадающих интересов в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, в урегулировании конфликтов", - сказал министр. Сергей Лавров рассказал, что помимо европейского сегмента глобальной системы ПРО США у России есть вопросы и по ее азиатскому сегменту, к созданию которого подключается Япония и Южная Корея.

Он напомнил, что азиатская часть системы ПРО беспокоит и Китай, у которого по этому вопросу "возникают даже более серьезные вопросы", чем у России.В интервью радиостанции "Коммерсант FM" Сергей Лавров также отметил, что у Москвы и Вашингтона немало совпадающих интересов в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, в урегулировании конфликтов.

Министр указал на то, что Россия сотрудничает с Международными силами по обеспечению безопасности в Афганистане, помогая им и предоставляя возможность транзита.