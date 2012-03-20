Путин и Обама встретятся после инаугурации президента России

Избранный президент РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама встретятся в ближайшее время после инаугурации президента России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанции «Коммерсант ФМ» рассказал, что 10 марта Обама позвонил Путину.

По словам министра, они достаточно субстантивно «прошлись» по основным аспектам российско-американских отношений. «Была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время прямой встречи, которая состоится вскоре после инаугурации президента России», - сказал Сергей Лавров.Напомним, инагурация запланирована на 7 мая. Владимир Путин был избран президентом России на выборах 4 марта.