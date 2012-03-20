Путин проведет совещание по жилью в сейсмоопасных регионах России

Председатель российского Правительства Владимир Путин в среду, 21 марта, проведет совещание о реализации программы по повышению сейсмоустойчивости зданий в сейсмоопасных регионах.

Ожидается, что в ситуационном центре Правительства премьер заслушает отчеты глав сейсмоопасных регионов. На заседании подведут итоги реализации ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы". Планируется, что губернаторы сейсмоопасных регионов (Камчатского края, Сахалинской и Амурской областей) отчитаются о работе в рамках программы. На совещании будут присутствовать вице-премьер Дмитрий Козак, главы Минрегионаразвития Виктор Басаргин, МЧС Сергей Шойгу и Росрезерва Дмитрий Гогин, губернаторы Камчатского края Владимир Илюхин и Сахалинской области Александр Хорошавин.