Депутаты Госдумы одобрили проект закона о политических партиях

Госдума приняла во вторник во втором чтении поправки в закон о политических партиях. Ожидается, что за окончательный вариант депутаты нижней палаты проголосуют на этой неделе.

Депутаты одобрили президентский законопроект, согласно которому минимальная численность политических партий для их создания и регистрации снизится с 40 тысяч до 500 человек.

После первого чтения было проведено широкое обсуждение документа, в результате чего было предложено 40 поправок. По словам спикера Госдумы Сергея Нарышкина, 16 из них одобрил профильный комитет.Депутаты решили запретить использование широко известных названий партий и общественных организаций при регистрации новых партий.

Депутаты также ускорили вступление в действие закона. Госдума приняла поправку о том, что документ вступит в силу сразу после официального опубликования, а не с 1 января 2013 года, как предлагал президент РФ Дмитрий Медведев.