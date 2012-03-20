Евросоюз готов применить жесткие санкции в отношении Белоруссии

Непримиримая позиция Белоруссии в отношении смертной казни может привести к жестким санкциям со стороны Евросоюза. Лидеры ЕС призывают к "полной изоляции" бывшей советской республики и рассматривают исключение команды Белоруссии от участия на чемпионате мира по хоккею.

Приведение в исполнение смертных приговоров в отношении граждан Белоруссии, осужденных за терроризм, усугубили и без того уже «сложные отношения с западом», заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.

Лидер Группы социал-демократов в Европарламенте Ханнес Свобода призывает к «полной изоляции» Белоруссии. ЕС уже давно проявляет толерантность в отношении Белоруссии, «однако ни одна другая страна не позволяет себя так вести и дальнейшие переговоры с ней введут только в заблуждение», - считает Свобода. По его словам, «теперь запад должен резко и быстро реагировать» на действия Белоруссии.

Депутат Европарламента от Польши Яцек Протасевич не исключает, что будущие отношения с Белоруссией ограничаться только на уровне работы консульских отделов. "Трагическое, шокирующее и непонятное решение Лукашенко показало, что он не заинтересован в сотрудничестве с Западом", - заявил Протасевич в радиоинтервью.

Международная организации по правам человека Amnesty International ссылается на независимое расследование, в ходе которого вина мужчин не была установлена. У осужденных не было обнаружено следов взрывчатых веществ, говорится в заявлении организации. По информации, полученной от Amnesty International, эксперты считают ошибочными заключения властей Белоруссии о том, что бомбы для терракта готовились в подвале.