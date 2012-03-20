Белорусские власти разрешили оппозиции провести 25 марта митинг и шествие

Минский горисполком санкционировал проведение акции оппозиции 25 марта: шествия и митинга. 25 марта - день образования Белорусской народной республики.

Один из активистов белорусской оппозиции Виктор Ивашкевич сообщил о том, что согласованы место сбора – возле здания президиума Академии наук Белоруссии, маршрут шествия – по проспекту Независимости, а также место и время проведения митинга – он состоится в парке Дружбы народов, где в итоге закончится шествие.

Заявляемая численность участников – 1 тысяча человек. В оргкомитет акции вошли представители большинства национально-демократических объединений республики, а также белорусская левая партия «Справедливый мир», передает РИА Новости.

Белорусская оппозиция традиционно проводит акцию в этот день. В 1918 году национальным движением Белоруссии была провозглашена Белорусская народная республика. Она просуществовала около 2-х лет.