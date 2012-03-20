Депутаты Госдумы ратифицировали Договор о зоне свободной торговли

Государственная Дума ратифицировала Договор о зоне свободной торговли. Соглашение подписали главы 8 государств-участников СНГ: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Украина и Россия.

"Соглашение создает условия для полноценного функционирования зоны свободной торговли, для расширения и углубления интеграционных процессов на пространстве СНГ", - заявил спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин. Документ, ратифицированный Думой, призван обеспечить необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создать благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации (ВТО).