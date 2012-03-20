Миронов назвал причины своего низкого результата на выборах

Сергей Миронов объяснил свой низкий результат на выборах президента. По его мнению, он потерял по меньшей мере 4-5% голосов из-за согласия стать "президентом переходного периода".

Лидер партии "Справедливая Россия" во время кампании пообещал, что в случае победы готов за два года провести либеральные реформы, а затем добровольно уйти в отставку. "Люди не поняли, зачем избирать президента на два года", - заявил Миронов. Политик посетовал на то, что часть его голосов отошла самовыдвиженцу бизнесмену Михаилу Прохорову, передает РИА Новости. Протестный электорат "с большим энтузиазмом" встретил его решение стать временным президентом, однако все равно проголосовал за Прохорова, считает лидер эсеров.