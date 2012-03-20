Глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков во вторник на заседании расширенной коллегии министерства заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Булава" будет принята на вооружение в октябре 2012 года.



"Успешно проведены государственные летные испытания ракетного комплекса "Булава". Ожидаемый срок принятия на вооружение - октябрь 2012 года", - сказал глава Минобороны.

Напомним, на сегодняшний день было произведено 17 испытательных пусков "Булавы", из которых семь оказались неудачными. Ракету планировалось принять на вооружение до конца 2011 года, но задержки в программе испытаний "Булавы" вынудили военных перенести это событие на более поздний срок.

МБР "Булава" должна в перспективе стать основой морских стратегических ядерных сил России. Под эту ракету уже заложены новые подводные лодки.

Последний успешный залповый пуск двух ракет "Булава" состоялся 23 декабря 2011 года с борта атомной подлодки "Юрий Долгорукий" из акватории Белого моря.Источник в Главном штабе ВМФ РФ сообщил, что летом этого года состоится серия испытательных пусков "Булавы", передает РИА Новости.

Пуски, в том числе залповый, будут произведены в рамках программы принятия ракеты на вооружение. Запуски "Булавы" будут производиться с борта АПЛ "Юрий Долгорукий".

Президент РФ Дмитрий Медведев в конце декабря минувшего года на встрече с высшими офицерами заявил, что комплекс морских стратегических ядерных сил "Булава" будет принят на вооружение.

МБР "Булава" станет основным вооружением стратегических атомных подводных лодок проекта 955 "Борей", первый из которых, как ожидается, будут приняты в состав ВМФ России одновременно с ракетой. "Булава" может нести до десяти гиперзвуковых ядерных блоков, которые способны менять траекторию полета по высоте и курсу. Ракета может поражать объекты противника на дальности до восьми тысяч километров.