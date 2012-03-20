В Госдуму внесли законопроект о продлении работы Фонда ЖКХ

В Государственную Думу внесен законопроект о продлении срока действия Фонда содействия реформированию ЖКХ до 31 декабря 2015 года. Согласно действующему закону, Фонд ЖКХ должен прекратить существование 1 января 2013 года.

В пояснительной записке к документу говорится, что с учетом необходимости решения имеющихся в настоящее время значительных проблем в жилищно-коммунальном комплексе страны необходимо продолжить активное использование зарекомендовавшего свою высокую эффективность механизма обусловленного финансирования. Законопроект был внесен депутатами Мартином Шаккумом, Еленой Николаевой, Александром Сидякиным и Павлом Качкаевым.