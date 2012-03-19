Нарышкин: Единороссы поддержат премьерство Медведева

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин уверен, что партия "Единая Россия" поддержит кандидатуру президента РФ Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Воробьев заявил: "Мы поддержим лидера нашего списка, наших голосов достаточно". Он надеется и на "ответственный подход оппозиции".

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, считает что эсеры не должны поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева, если он будет претендовать на должность председателя российского Правительства. "Мы на фракции это еще не обсуждали. Я думаю, что мы будем склоняться к тому, чтобы не поддержать", - отметил Миронов.

Другие фракции пока не высказались по поводу кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьера.

Напомним, что пост председателя правительства ему гарантировал Владимир Путин, который одержал победу на президентских выборах 4 марта.