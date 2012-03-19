Дмитрий Медведев доволен итогами саммита ЕврАзЭС (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев в понедельник заявил, что доволен итогами саммита ЕврАзЭС. Медведев рассчитывает на заключение нового всеобъемлющего договора о Евразийском союзе к 1 января 2015 года.

По словам главы российского государства, в ходе заседания Межгоссовета ЕврАзЭС и Высшего евразийского экономического совета речь шла о том, что интеграция должна происходить по «предсказуемому сценарию, в конечном счете к 2015 году мы вышли на формирование Евразийского экономического союза».

«Мы продуктивно потратили это время в дискуссиях подчас достаточно острых о том, как нам дальше продвигать интеграционные процессы», - сказал Медведев по окончании заседания межгоссовета ЕврАзЭС. На саммите также обсуждались вопросы взаимодействия в составе Таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана. По оценке президента, диалог шел в откровенном и равноправном стиле. Особенно полезным Медведев назвал присутствие на встрече глав государств-наблюдателей в ЕврАзЭС, до которых было важно донести позицию саммита относительно преимущества участия в Таможенном союзе, передает ИТАР-ТАСС.

Главы государств – членов ЕврАзЭС подписали также документ, связанный с работой по унификации паспортно-визового контроля в государствах – членах Таможенного союза (ТС). Речь в ходе заседания шла и о тех сложностях, которые возникают у государств, не являющихся членами ТС.

«Мы говорили о том, что создает Таможенный союз: и о преимуществах, и об определенных сложностях, которые могут возникнуть и уже возникают у государств, которые не являются членами ТС. Но такова жизнь: если ты участвуешь в каком-либо международном образовании, ты получаешь определенный набор привилегий, если ты в нем не участвуешь – у тебя могут быть сложности. Нашу позицию мы считали важным донести до сведения некоторых государств-наблюдателей», – отметил Медведев. Напомним, статус наблюдателя при ЕврАзЭС имеют Армения, Молдавия и Украина.