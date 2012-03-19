Вице-премьер Игорь Сечин не войдет в правительство Дмитрия Медведева

Вице-премьер Игорь Сечин, возглавляющий топливно-энергетический комплекс в правительстве Владимира Путина, в новый состав кабинета министров, возможно, не войдет.

Один из наиболее влиятельных чиновников кабинета Путина, Сечин, скорее всего, уйдет из правительства, если его возглавит Дмитрий Медведев. О том, что Сечин не будет работать в правительстве Медведева, газете "Ведомости" рассказали четыре федеральных чиновника.

"Медведев и Сечин не сработаются, это медицинский факт. Они друг друга на дух не переносят", - пояснил один из собеседников. "Комбинация Медведев - Сечин нежизнеспособна. Сечин слишком влиятелен, будет доминировать в кабинете Медведева, для последнего это неприемлемо", - считает другой.

Источники издания полагают, что таким образом Кремль продемонстрирует смену идеологии – госкапитализма на либерализм. Топливно-энергетический комплекс в новом правительстве, возможно, будет курировать Сергей Кириенко, являющийся в настоящее время гендиректором Росатома.