Борис Березовский создаст христианскую партию

Борис Березовский объявил о решении создать новую партию. Партия, по замыслу олигарха, проживающего в Лондоне, должна быть создана на основе христианских и демократических ценностей.

Березовский предложил назвать партию: "Христианско-демократическая революционная партия России". Другой вариант - "Партия Воскресения". Об этом Борис Березовский написал в своем блоге в "Живом журнале". "Христианская - потому что любовь и свобода - основа нашей партийной идеологии. Демократическая - потому что только демократическая политическая система в России может обеспечить реализацию нашей идеологии. Революционная - потому что смена языческого менталитета на христианский - есть революция. "Партия Воскресения" - потому что мы объявим о рождении партии в Воскресение Христово - 15 апреля", - объяснил свои планы предприниматель.