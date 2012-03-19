Нарышкин: Дума планирует приглашать к работе непарламентские партии

Государственная Дума планирует регулярно приглашать непарламентские партии для обсуждения важнейших законопроектов. Спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин поручил подготовить поправки в регламент Госдумы.

В случае принятия поправок, отметил Нарышкин, непарламентские партии получат более широкие возможности для участия в заседаниях Госдумы во время обсуждения наиболее важных законопроектов. "В связи с предстоящими изменениями в закон о политических партиях очевидно, что непарламентских партий будет существенно больше, чем сейчас, и Госдума открыта для обсуждения ключевых вопросов, которые волнуют наших граждан", - цитирует спикера РБК. "В связи с этим мы готовы приглашать такие партии на наши заседания с определенной периодичностью", - сказал Нарышкин.