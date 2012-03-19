Владимир Путин отчитается перед Госдумой 11 апреля

Владимир Путин выступит на заседании Государственной Думы с отчетом о деятельности кабинета министров. Выступление председателя Правительства намечено на 11 апреля.

Об этом сообщил первый вице-спикер, заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. "На только что завершившемся заседании Совета палаты спикер Сергей Нарышкин проинформировал нас о том, что Владимир Путин выступит с отчетом у нас 11 апреля", - цитирует Мельникова Интерфакс. О том, что слушания пройдут в апреле 16 марта заявил спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин. Тогда он не указал точную дату.