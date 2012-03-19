Медведев встретится с Обамой на саммите по ядерной безопасности в Сеуле

Дмитрий Медведев примет участие в саммите по ядерной безопасности. Саммит пройдет 26-27 марта в Сеуле. В Южной Корее у президента запланирован ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных государств.

По мнению китайской стороны, саммит в Сеуле призван помочь государствам прийти к консенсусу в вопросе ядерной безопасности. Об этом в марте говорил глава Министерства иностранных дел КНР Ян Цзечи, передает РИА Новости. В рамках саммита предполагается и двусторонняя встреча Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Об этом в декабре минувшего года заявлял официальный представитель Белого дома Джей Карни.