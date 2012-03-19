Делегация Совета Федерации отправится в Сирию на 3 дня

Делегация членов Совета Федерации в понедельник отправляется в Сирию. В Дамаске российские сенаторы намерены проанализировать ситуацию в стране и встретиться с представителями российской диаспоры.

Делегацию возглавляет член комитета верхней палаты парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Альберт Кажаров. Сенаторы будут работать в Сирии в течение трех дней, передает РБК. Они планируют встретиться с представителями российской диаспоры в Сирии, в том числе с выходцами из республик Северного Кавказа. Также делегация намерена разработать пути мирного урегулирования конфликта.