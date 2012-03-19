Миронов против того, чтобы Медведев занял кресло премьера

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, считает что эсеры не должны поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева, если он будет претендовать на должность председателя российского Правительства.

"Мы на фракции это еще не обсуждали. Я думаю, что мы будем склоняться к тому, чтобы не поддержать", - отметил Миронов. "Это моя точка зрения", - подчеркнул лидер "Справедливой России". Сам Миронов с большой долей критики относится к такой перестановке между Путиным и Медведевым, передает Интерфакс. "Нет ничего хорошего в так называемых рокировочках. Мы считаем, что нужно идти другим путем. Дмитрий Анатольевич - блестящий юрист, государственник, думаю, он без работы бы не остался. Я высказываю свою личную точку зрения и свои аргументы", - отметил Миронов.