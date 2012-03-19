Чуров вручит Путину удостоверение президента нового образца

Центральная избирательная комиссия России заканчивает работу по выпуску удостоверения президента России. Документ Владимиру Путину вручит глава ЦИК Владимир Чуров. Новое удостоверение будет немного отличаться от предыдущего.

В настоящее время завершается подготовка к выпуску удостоверения президента России. Документ будет немного отличаться от удостоверения Дмитрия Медведева, передает РИА «Новости». Удостоверение действующего президента (Медведева) представляет собой книжечку темно-бордового цвета, изготовленную в одном экземпляре. На ее обложке - золотой Герб России. Также на обложке присутствует надпись "Президент Российской Федерации". Удостоверение избранному президенту вручается либо накануне церемонии инаугурации, либо непосредственно во время ее проведения. Согласно закону, процедура инаугурации проводится по истечении четырех лет с момента вступления в должность предыдущего президента. Церемония вступления в должность Владимира Путина должна состояться 7 мая.