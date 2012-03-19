Новый глава Приморья сократил число вице-губернаторов до 8 человек

Владимир Миклушевский в понедельник подписал распоряжение об отставке администрации Приморского края и формировании ее новой структуры. Новый губернатор сократил число вице-губернаторов до восьми вместо десяти, как это было ранее.

Напомним, 28 февраля Дмитрий Медведев принял досрочную отставку губернатора Приморья Сергея Дарькина. Дарькин находился на этом посту более десяти лет. В минувшую пятницу Законодательное собрание Приморья наделило Владимира Миклушевского полномочиями губернатора края. Новый губернатор решил изменить структуру администрации. "В соответствии со статьей 18 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьей 36 Устава Приморского края губернатор Владимир Миклушевский 19 марта 2012 года принял решение об отставке администрации Приморского края", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморья.