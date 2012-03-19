В Москве пройдет саммит ЕврАзЭС

В Москве в понедельник, 19 марта пройдет заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). На повестке дня - вопросы дальнейшей интеграции на евразийском пространстве.

Участниками заседания станут главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Здесь же будут присутствовать лидеры государств-наблюдателей (Армения, Молдавия и Украина), сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении отмечается, что встреча "имеет большое значение для дальнейшего хода евразийской экономической интеграции". Как ожидается, лидеры государств-членов примут решения, "уточняющие контуры будущих региональных интеграционных процессов".