Новый президент Германии Йоахим Гаук: «Этот день особенный для меня»

«Какое прекрасное воскресенье!», - были первые слова нового президента Германии, Йоахима Гаука, - «18 марта, ровно 22 года назад миллионы немцев из восточной Европы после 56 лет диктатуры ощутили себя полноценными гражданами».

В тот день в ГДР состоялись первые демократические выборы. «Впервые в своей жизни в возрасте 50 лет я мог сам выбирать, кто будет руководить страной. Сегодня вы выбрали президента, который не представляет себя без этой свободы и, который не может представить своей страны без практики ответственности. Поэтому этот день особенный для меня. Конечно, я не смогу выполнить все ожидания, которые будут адресованы мне на моем посту президента Германии. Но одно я могу обещать точно – это то, что со всей силой и от всего моего сердца я говорю «да» ответственности, которую вы на меня сегодня возложили», отметил Гаук.

Он также подчеркнул, что будет работать над тем, чтобы правительство и народ доверяли друг другу.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель согласилась выдвинуть кандидатом в президенты страны оппозиционного кандидата.

Голоса за Гаука отдали 991 из 1244 принимавших участие в выборах парламентариев. Правозащитника и пастора из бывшей ГДР 72-летнего Йоахима Гаука выдвинули пять из шести представленных в Бундестаге партий.