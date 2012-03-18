Пересечение российско-украинской границы должно быть комфортным

Президент Украины Виктор Янукович заявил в воскресенье о том, что порядок пересечения российско-украинской границы должен быть максимально упрощен и максимально комфортным.

Януковия отметил, то, что граждане Украины и России разделены границами, жизнь от этого у них не улучшается. По его мнению, она только усложняется. "Конечно, мы должны снять эти бюрократические барьеры, которые стоят на пути приграничной торговли", - отметил украинский президент.

"Слава богу, у нас нет визового режима, но все равно, порядок пересечения границы в установленных пунктах, он должен быть максимально комфортным, и должен быть упрощен", - указал Янукович. Он считает, что следует эту работу продолжать, нормативные какие-то документы межгосударственные подписать дополнительные.

В интервью "России-24" Виктор Янукович также напомнимл, что власти Украины и России вплотную подошли к решению вопроса о делимитации границ.

"Мы приблизились уже впритык к принятию решения по разграничению Керченского пролива. И в связи с этим практически по делимитации границы между Украиной и Россией", - сказал он.

По словам Януковича, можно будет говорить о дальнейших "цивилизованных межгосударственных отношениях".