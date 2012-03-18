Евросоюз призвал Белоруссию к введению моратория на смертную казнь

Верховный представитель Евросоюза по международным отношениям и безопасности Кэтрин Эштон осудила казнь организаторов взрывов в минском метро в Белоруссии. Эштон сообщила, что осведомлена о жестоком преступлении, в котором были обвинены казненные Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев.

Верховный представитель ЕС считает, что обвиняемые были лишены должным образом организованного судебного процесса. Эштон призвала власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь, а в перспективе - отменить ее полностью.

"Верховный представитель по международным отношениям и безопасности призывает Белоруссию, единственную страну в Европе, которая применяет смертную казнь, присоединиться к глобальному мораторию на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене", - говорится в документе.

В субботу, 17 марта, национальное телевидение Белоруссии передало, что смертные приговоры в отношении главного фигуранта уголовного дела о теракте в минском метро Дмитрия Коновалова и его сообщника Владислава Ковалева приведены в исполнение.14 марта белорусское телевидение сообщило, что президент Александр Лукашенко принял решение отказать в помиловании Коновалова и Ковалева.

Они осуждены на смертную казнь за теракт в минском метро 11 апреля 2011 года.

Напомним, жертвами теракта стали 15 человек, более 200 получили ранения. Ковалев не признал себя соучастником теракта, заявив, что не подтверждает своих показаний на предварительном следствии, которые давал под давлением. Коновалов прошения о помиловании не подавал, признав вину в теракте.