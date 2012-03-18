Григорий Явлинский госпитализирован c сердечным приступом

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в воскресенье попал в больницу с сердечным приступом. Председатель партии Сергей Митрохин подтвердил, что Явлинский был госпитализирован.

"Григорий Алексеевич действительно госпитализирован с диагнозом "стенокардия", но его жизни ничего не угрожает. Мы регулярно общаемся, и, разговаривая с ним по телефону, даже сложно сказать, что с ним что-то случилось", - уточнил политик Интерфаксу.

По его словам, Явлинскому поставлен так называемый стенд, и, возможно, через несколько дней он будет выписан.