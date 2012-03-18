Недавно представитель Белого дома заявил, что после того, как Барак Обама в 2009 году стал президентом, администрация США потратила на поддержку демократии и обеспечения прав человека в РФ $200 млн. Специально для «АН» на вопрос «Куда ушли деньги на демократию?» отвечают…



Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы:

«Из этих денег я не видела ничего»

- А кто это считал? Я и понятия не имею, куда делись эти $200 млн.! Из этих денег я не видела ничего. Не знаю, откуда они взяли эту цифру, я же не госсекретарь США! Что касается того, что и в США тоже «пилят»… Вряд ли, ведь у них там контроль и Конгресса, и Сената, и граждан, но все это – их проблемы. Но я точно знаю, что не проплачивалась ни подготовка, ни участие в недавних митингах.



Михаил Леонтьев, публицист, ведущий телепрограммы «Однако»:

«Вот вам «бабки» - и заткнитесь!»

- Это официальные бюджеты, проходящие по соответствующим статьям Конгресса США. Через Конгресс, то есть официально Госдепом финансируется огромное количество структур и организаций, занимающихся поддержкой демократии. Например, есть Агентство по международному развитию – организация, которая занимается тем же самым, то есть финансированием НПО, которые промоутируют американские интересы, ценности и их взгляд на жизнь. Почти за 15 лет оно потратило на это $2,6 млрд., и это чисто государственные деньги. А еще существует огромное количество всевозможных отдельных программ, которые тоже являются казенными. Нынешний посол США в России Майкл Макфол анонсировал создание фонда поддержки демократии в России. Очень удивляет, зачем же так тупо и прямо? Ведь существует же огромное количество каналов – так и увеличьте финансирование им! На самом деле здесь может быть два мотива: либо это просто вызов, такая попытка плюнуть в лицо российской власти, либо - просто жест в сторону недовольных правозащитников, которые очень обиделись, что США признали выборы. Мол, вот вам «бабки» - и заткнитесь! А ведь еще существует просто туча получастных и частных фондов, которые перекачивают либо собственные, либо государственные деньги в фонд Форда, фонд Сороса, «Фридом Хаус», фонд Карнеги и т.д., у которых тоже огромное количество разных программ. Плюс существует финансирование напрямую через разные структуры всяких гуманитарных организаций, занимающихся, скажем, подготовкой журналистов, экологов, общественных активистов, борцов за права геев и т.п. По сути, это сетевая организация, как Интернет. Более того, это огромный бизнес! И надо понять, что даже если, предположим, принимается политическое решение улучшить отношения с Россией, и нет прямого политического заказа о том, чтобы усилить давление и активно финансировать организации деструктивно-подрывного характера, то они все равно будут финансироваться, потому что это машина, которая работает последние 40-50 лет. В нее вовлечено огромное количество людей, лоббистских интересов, денег, личных биографий, карьер и т.д. Это очень мощная инерционная структура. А вот военный бюджет СССР составлял 17 млрд. рублей, но при этом мы обеспечивали военно-стратегический паритет с США, и никого это не удивляло. Как дешево нам обходился паритет!..

Андрей Климов, первый зампред комитета Госдумы по международным делам:

«Выращено уже целое поколение»

- Это смотря как считать. Ведь за руку мы никого не ловим и можем только предполагать… Но и на самом деле порядок цифр получается примерно такой же. Однако те люди, которые в США на этом сидят, искренне полагают, что $200 млн. – это мало. Но если посмотреть, что все это идет очень адресно, то получается, что очень много. Ведь на самом деле это касается двух-трех десятков организаций и людей в России, но никак не тысяч организаций и миллионов человек. А если умножить на 20 лет, то дело просто пахнет миллиардами! То есть выращено уже целое поколение. Да, есть очень много способов вовлечения. Скажем, они берут на стажировку перспективных политиков, молодых депутатов, проводят для них у себя на территории некие абстрактные семинары как бы ни о чем, а на самом деле вовлекают в свои орбиты. Это один из примеров, а на самом деле система гораздо более изощренная. Например, вот еще какие схемы могут применяться для продвижения американских идеологических идей. Бюджет США выделяет определенные средства некоему агентству, а потом через цепочку других организаций, у которых и названия-то нет, эти деньги теряют свою юридическую природу, хотя, по сути, их источник – не какой-то сборщик благотворительных взносов, а именно бюджет США. Хотя там тоже проводятся конкурсы и т.п…



