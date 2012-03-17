Евросоюз призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон осудила казнь осужденного за теракт в минском метро, и призвала Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь, в перспективе отменить такую высшую меру наказания.



"Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности призывает Белоруссию, единственную страну в Европе, которая применяет смертную казнь, присоединиться к глобальному мораторию на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене", - говорится в сообщении Эштон, сообщает РИА Новости.



О приведении в исполнение смертного приговора в отношении Ковалева сообщила журналистам ранее в субботу его мать Любовь Ковалева.

Ряд белорусских интернет-ресурсов позже сообщил, что вместе с ним был казнен и исполнитель теракта - Дмитрий Коновалов.



