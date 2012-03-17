В Совете Европы опечалены казнью виновника гибели десятков минчан

Приведение в исполнение в Беларуси смертного приговора Владислава Ковалева, осужденного за пособничество минскому террористу, вызвало глубокую печаль в Совете Европы, заявил в субботу генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

"Мы глубоко опечалены этой новостью. Власти Белоруссии становятся все более изолированными от демократической Европы", - указал в связи с казнью осужденного за терроризм Ягланд, передает ИТАР-ТАСС.



В конце января сомнения в виновности Коновалова и Ковалева высказал председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жан-Клод Миньон, направивший белорусским властям официальное письмо с просьбой сохранить осужденным жизнь.

"АН" писали, что в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение не миловать осужденных в совершении теракта в минском метро Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева.

Напомним, Верховный суд Белоруссии двух обвиняемых Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, арестованных в апреле 2011 года по подозрению в совершении теракта в минском метро, признанал виновными и приговорил к расстрелу.

Судья объяснил свое решение тем, что организатор теракта Коновалов совершал неоднократные акты терроризма, последний из которых повлек смерть 15 и ранения свыше 200 человек. Суд признал, что взрыв в минском метро 11 апреля совершил Дмитрий Коновалов. Член ОП России адвокат Кучерена назвал средневековьем этот приговор.