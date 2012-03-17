В Совете Европы опечалены казнью виновника гибели десятков минчан
17 марта 2012, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
Приведение в исполнение в Беларуси смертного приговора Владислава Ковалева, осужденного за пособничество минскому террористу, вызвало глубокую печаль в Совете Европы, заявил в субботу генсек СЕ Турбьерн Ягланд.
"Мы глубоко опечалены этой новостью. Власти Белоруссии становятся все более изолированными от демократической Европы", - указал в связи с казнью осужденного за терроризм Ягланд, передает ИТАР-ТАСС.
В конце января сомнения в виновности Коновалова и Ковалева высказал председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жан-Клод Миньон, направивший белорусским властям официальное письмо с просьбой сохранить осужденным жизнь.
"АН" писали, что в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение не миловать осужденных в совершении теракта в минском метро Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева.
Напомним, Верховный суд Белоруссии двух обвиняемых Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, арестованных в апреле 2011 года по подозрению в совершении теракта в минском метро, признанал виновными и приговорил к расстрелу.
Судья объяснил свое решение тем, что организатор теракта Коновалов совершал неоднократные акты терроризма, последний из которых повлек смерть 15 и ранения свыше 200 человек. Суд признал, что взрыв в минском метро 11 апреля совершил Дмитрий Коновалов. Член ОП России адвокат Кучерена назвал средневековьем этот приговор.
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