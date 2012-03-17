Спикер Госдумы: депутаты смогут спорить по составу кабмина РФ

Российский парламент способен влиять на принятие кадровых решений в кабинете министров России, хотя этот вопрос не является прерогативой депутатов, заявил с субботу председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин.

Спикер отметил, что в Думе должен всегда вестись открытый профессиональный диалог, так как это залог и ее авторитета, и самостоятельности.

"Как парламент, так и правительство несут одинаковую ответственность и за настоящее, и за будущее страны. Я не исключаю, что возможны и дискуссии, и консультации и о составе правительства, хотя это, конечно, не является прерогативой парламента (согласно действующему законодательству, вице-премьеры и федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от должности президентом по предложению главы кабмина - "АН"). Но повторяю, что такие вопросы вполне возможны, но не это самое главное. Главное, это деловой и конструктивный разговор о настоящем и о будущем нашей страны, о планах, о перспективных планах", - заявил в интервью телепрограмме "Вести в субботу" Сергей Нарышкин.

Спикер повторил свое мнение относительно функций Госдумы шестого созыва, высказанное им 14 марта с парламентской трибуны. Тогда он призвал депутатов "развеять миф о непрофессионализме Думы".

В телеинтервью Нарышкин подчеркнул, что парламент должен приобрести дополнительный авторитет, репутацию и самостоятельность.

"Право и правотворчество являются, если хотите таким определяющим фактором развития страны на ближайшие годы, на данном этапе развития страны в новых социально-политических условиях, в условиях развития демократии, гражданского общества, институтов гражданского общества", - заметил Нарышкин.

Председатель Госдумы, заметил, что настроен на открытое и профессиональное обсуждение всех инициатив, которые будут поступать в парламент.

"Потому что парламент сам по себе открытый институт - это первое обстоятельство. Второе, в парламенте работают четыре фракции, но ведь этим политический ландшафт не ограничивается, есть еще три политические партии, не имеющие своих представителей в парламенте, ну а через какое-то время таких партий будет много. Слушать нужно всех, потому что даже маленькие политические партии имеют своих избирателей, а значит, отражают мнение групп людей наших граждан", - прокомментировал свою позицию Нарышкин.

Спикер считает, что необходимо сохранить Госдуму шестого созыва в том составе, который был избран на декабрьских выборах в течение положенных Конституцией пяти лет.