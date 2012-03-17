МИД РФ: Россия поддержит любое решение о руководстве Сирии

Любое решение о руководстве Сирии, но принятое по итогам общесирийского политического диалога, Россия готова принять, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.





"Посланник Генсека ООН/ЛАГ по Сирии Кофи Аннана передал сирийскому руководству свои предложения. Могу вас заверить, что в них речь не идет об уходе Башара Асада", - заявил Лавров. "Считаю, что вопрос о будущем Сирии должны решать сами сирийцы. Россия поддержит любую договоренность, сформулированную по итогам общесирийского политического диалога между правительством и всеми оппозиционными группами", - добавил Лавров, уточнив, что в Москве ожидают визит еще одной группы сирийской оппозиции.