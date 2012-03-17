С приходом Жвачкина в Томской области начнется новая эпоха

Сергей Жвачкин официально вступил в должность губернатора Томской области. Ранее этот пост занимал Виктор Кресс. 17 марта экс-глава "Газпром трансгаз Краснодар" принес присягу на собрании областного парламента.

Сергей Жвачкин - выпускник Тюменского инженерно-строительного института. Он является заслуженным работником Министерства топлива и энергетики РФ. Жвачкин - почетный работник газовой промышленности РФ. Его кандидатура была внесена на рассмотрение президенту России Дмитрию Медведеву в начале февраля, передает РБК. Спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская считает, что с приходом Сергея Жвачкина в регионе начинается новая эпоха.