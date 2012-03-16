Сенатором от Кировской области станет Светлана Журова
16 марта 2012, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка и экс-депутат Госдумы РФ Светлана Журова станет сенатором от Кировской области.
Глава региона Никита Белых в пятницу подписал указ о назначении депутата нижней палаты парламента предыдущего созыва Светланы Журовой на должность члена Совета Федерации от исполнительной власти Кировской области.
Ранее Светлана Журова стала депутатом городской думы Кирова пятого созыва, пройдя туда по партийному списку "Единой России".