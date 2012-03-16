Медведев назначил Ткачева спецпредставителем президента РФ

Президент России Дмитрий Медведев назначил губернатора Краснодарского края Александра Ткачева специальным представителем президента по Абхазии. Александр Ткачев руководит Кубанью более 11 лет.



Медведев 11 марта 2012 года предложил переназначить его на этот пост. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии 21 марта рассмотрят вопрос о наделении Александра Ткачева полномочиями губернатора региона.