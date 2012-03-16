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У коммунистов – истерика

16 марта 2012, 19:33 [«Аргументы Недели», Андрей УГЛАНОВ ]

У коммунистов – истерика
Фото с 1ktv.ru

На сайте КПРФ (http://kprf.ru/otvet/104064.html) появилась омерзительная статейка некоего Афонина под заголовком «Заказная ложь под видом «Аргументов». Обычно мы не обращаем внимание на подобное дерьмо, но в данном случае молчать не стоит. Дело в том, что «АН» читают сотни тысяч людей. Кто-то из них либо считает себя коммунистом, либо им симпатизирует.

Так случилось от того, что газета осталась, пожалуй, единственной, которая отстаивает права рабочего класса. Причём не на первомайских демонстрациях с шариками и красными бантиками на лацканах дорогих пальто, а на деле. На страницах «АН» постоянные репортажи с заводов, крестьянских хозяйств, научных коллективов. Мы попросту курируем целые отрасли народного хозяйства – в первую очередь отечественный авиапром.

Мало того, накануне президентских выборов мы опубликовали полностью программу КПРФ и их кандидата в президенты Г.Зюганова. Сделали это бесплатно и даже без просьбы кого-либо из партийцев. Знали, что на Зюганова и его партию смотрят с надеждой миллионы избирателей, постоять за которых стало просто некому. Поэтому и дали возможность почти трём миллионам наших читателей ознакомиться с программой. В КПРФ этого не заметили.

Вспоминается и другое. Как видно, высшие партийцы, включая и пустобрёха Афонина, смотрят на жизнь страны только по телевизору и в лучшем случае читая газету. В частности – «АН». Только здесь и можно узнать, что происходит не на фондовых рынках и днях рождения песенных исполнителей. А на заводах, селе. Узнать, где творится чиновничья мерзость по разгрому ведущих машиностроительных, авиационных, оборонных заводов. Простой пример.

У КПРФ и её «свистка» Афонина не хватило собственного ума привести пример антигосударственных безобразий на встрече с президентом Медведевым летом прошлого года. Товарищам пришлось изучать материалы «АН» и узнать, к примеру, о существовании уникального авиационного двигателя НК-93. Того самого, который усилиями министра Христенко и его замов приговорили к смерти и забытью вместе со знаменитой двигателестроительной фирмой СНТК им. Н.Кузнецова. В результате во фракции КПРФ в Думе были проведены слушания совместно с АН, и позднее Г.Зюганов вручил президенту Медведеву папку с документами и фильм об испытаниях этого авиадвигателя. КПРФ даже наградила редакцию «АН» памятной медалью.

И что же пишет в своей партийной заметке тов. Афонин? О том, что АН опубликовала в статье «От Зюганова побежали первые крысы» вывод, что партийная молодёжь недовольна оппортунизмом Зюганова. И это при том, что он заявил о непризнании честности выборов. Так в том и оппортунизм, что заявил и дальше пустил дело в свисток Афонина. Мало того, сотни тысяч людей, которые вышли защитить его партию от обмана на выборах в Думу (а почти все они голосовали за КПРФ, так как не видели другой альтернативы ЕдРу) он обвинил в подготовке оранжевой революции. Не просто обманул их ожидания, а плюнул в лицо. Причём - в компании с Мироновым и Жириновским.

Вождь партии, как известно, «предупреждал» власти о том, что если они допустят фальсификацию на выборах, он выведет людей на улицы. И что? Не только не вывел, а даже тех, кто вышел за него заступиться, публично предал.

Вот и остаётся таким борцам за «рабочее дело», как Афонин, напрягать свой мозг, чтобы вспомнить такие мерзкие слова, которые он употребил в адрес «АН», как «подлоги и сплетни». При этом намекает, что только вокруг КПРФ может сплотиться народ, недовольный существующей властью. Но почему ни Афонина, ни кого-либо другого не видно на разрушающихся заводах, омертвевших полях? Кого хотите сплачивать, Афонин? Почему «ваши» засели в Думе и пользуются полудармовыми обедами, секретаршами и машинами с мигалками, вместо того, чтобы отказаться от мандатов и пойти к народу, которым крестятся. Говорят при этом, что у них спёрли до 15 процентов голосов. Но по-прежнему мирно смотрят, как их грозные заявления в суд тихо истлевают там без какого-либо движения.

После истеричной записки Афонина стало окончательно ясно, что КПРФ находится в глубоком кризисе. Её лидеры не знают что делать? На Кремль тявкать – так в искренность этого уже никто не верит. Призывать народ к сопротивлению эксплуататорам и ворам – боязно. Со многими из них они часто встречаются на фуршетах и мирно переругиваются с добрыми улыбками на лицах. Как говорится – верхушка загнила. Оставила себе одно пролетарское удовольствие – под телекамеру положить цветочки на могилку Сталина и в советский День пионерии повязать десятку детишек красные галстуки на Красной площади… Вот и вся оппозиция «режиму».

Что же «АН»? Мы продолжим делать то, что делали – защищать российский рабочий класс, крестьян, науку, студентов, школьников, военных… Защищать своим оружием – пером. Иногда, правда, случаются неожиданные попадания, о которых и не думали. Тов. Афонин, к примеру, воспринял, как видно, на свой счёт заголовок совершенно микроскопической статьи «…побежали первые крысы». А там речь шла всего лишь о некоем деятеле с радио. Но Афонина так пронесло после этого, что не постеснялся забрызгать словесным поносом тех, с кого должен брать пример.

Мы даём ему возможность публично извиниться, а партийным товарищам – объявить ему строгий выговор с занесением в учётную карточку. В противном случае, через неделю, награда КПРФ в адрес «АН» будет возвращена и положена на порог кабинета Генсека.

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