Президент Украины Виктор Янукович посетит Россию 19-20 марта

Президент Украины Виктор Янукович посетит с рабочим визитом Россию 19-20 марта. Янукович планирует посетить саммит Евразийского экономического сообщества, в котором сейчас Украина имеет статус наблюдателя.

Участие украинского президента в этом мероприятии будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Виктор Янукович также планирует провести встречи с лидерами государств-участниц содружества и обсудить с ними актуальные вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес сторон.