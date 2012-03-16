В Молдавии сегодня избрали нового президента

В Молдавии сегодня избран новый президент. За кандидатуру Николая Тимофти проголосовали 62 из 101 депутата парламента. Тимофти поддержали все 59 депутатов от правящего Альянса за европейскую интеграцию, а также трое депутатов от Партии социалистов.

Фракция Партии коммунистов в количестве 39 депутатов бойкотирует заседания парламента и в выборах президента не участвовала, передает Интерфакс.

Избранием президента парламент Молдавии преодолел политический кризис, который продолжался с апреля 2009 года. 63-летний юрист - глава Высшего Совета магистратуры страны - Николай Тимофти стал четвертым президентом независимой Молдавии.