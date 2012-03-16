Досрочные выборы мэра Красноярска пройдут 10 июня

Выборы главы Красноярска назначены на 10 июня. Такое решение приняли депутаты Красноярского городского совета депутатов. На очередной сессии они назначили дату досрочных выборов на пост главы города.

За предложенную дату депутаты проголосовали единогласно. Досрочные выборы проводятся по той причине, что бывший мэр Красноярска Петр Пимашков подал заявление о добровольной отставке. Он ушел в отставку в связи с избранием в Государственную думу, передает РБК. Согласно законодательству, досрочные выборы должны проводиться не позднее чем через 6 месяцев после сложения с себя полномочий предыдущим мэром.