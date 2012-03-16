Министр финансов Германии претендует на пост главы Еврогруппы

В последнее время министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в связи с дискуссиями о спасении евро находится в центре внимания. Согласно информации, опубликованной в немецкой газеты «Financial Times Deutschland», в ближайшее время он может унаследовать пост люксембургского премьера Жан-Клод Юнкера в качестве главы Еврогруппы.

Как сообщает сегодня «Financial Times Deutschland» канцлер Германии Ангела Меркель предложила кандидатуру 69-летнего Вольфганга Шойбле на пост главы Еврогруппы. Это решение может быть отложена до окончания президентских выборов во Франции в мае, написала газета.

Один из высокопоставленных политиков Евросоюза заявил газете, что Шойбле несомненно является первым претендентом на должность Юнкера, если ее не будет снова занимать глава правительства.Однако у Шойбле на данный момент «самые лучшие карты», - добавляет источник.

Кандидатура премьер-министра Финляндии Юрки Катайнен и его итальянского коллеги Марио Монти уже были отклонены. Сам Шойбле в начале недели заявил, что преемник должен быть из страны, которая по рейтинговым показателям (с так называемым рейтингом «ААА») занимает лучшие позиции. А это по-прежнему - Германия, Люксембург, Финляндия и Нидерланды.