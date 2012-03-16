Государственная Дума заслушает отчет Правительства в апреле

Государственная Дума заслушает отчет Правительства за минувший 2011 год. Слушания пройдут в апреле, заявил спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин. При этом он не указал точную дату.

"Ни регламент, ни закон не регламентируют дату, когда должен быть предоставлен заранее письменный отчет", - пояснил Нарышкин. Вопрос о рассмотрении отчета Правительства сегодня в ходе пленарного заседания поднял депутат Госдумы от КПРФ Виктор Коломейцев, передает РБК. Он поинтересовался у Нарышкина, когда депутаты смогут ознакомиться с отчетом кабинета министров . Помимо этого, Коломейцев напомнил, что в прошлом году письменный вариант отчета появился в базе Госдумы уже 7 февраля.