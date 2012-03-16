Оксана Дмитриева готова баллотироваться на пост губернатора Петербурга

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева планирует баллотироваться на пост губернатора Петербурга. Об этом лидер регионального отделения партии объявила на встрече с журналистами, сообщают "Вести".



"Я приму участие в губернаторских выборах в Петербурге вне зависимости от того, когда они будут, — через год или через два. Я надеюсь, что партия "Справедливая Россия" поддержит мою кандидатуру", - заявила она.



Если партия выдвинет другую кандидатуру, она готова пойти на выборы как самовыдвиженец. Кроме того, она готова просить поддержку у других оппозиционеров, чтобы победить на этих выборах.



Напомним, 28 февраля Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о возвращении губернаторских выборов. Кандидаты на пост главы региона выдвигаются политическими партиями после консультаций с президентом РФ, а также в порядке самовыдвижения. При этом политическим партиям не потребуется собирать подписи избирателей в поддержку их выдвиженцев. В отличие от самовыдвиженцев – количество подписей, которое от них потребуется, будут оговаривать специальные региональные законы. Срок пребывания губернатора у власти ограничен 5 годами.



Отметим, что ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что также готов участвовать в выборах, и пока конкурентов для себя не видит.