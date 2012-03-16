Депутаты Горсовета утвердили Евгения Семивеличенко председателем

В Башкирии сегодня главой Горсовета Уфы избран Евгений Семивеличенко. Депутаты нового городского Совета на своем первом заседании избрали Семивеличенко единогласно.

Его кандидатуру на эту должность предложила «Единая Россия», сохранившая по итогам недавних выборов абсолютное большинство в Горсовете. У нового председателя Горсовета будет два заместителя — Ирек Нигматуллин и Александр Баутский, сообщило ИА «Башинформ».

Напомним, Ирек Нигматуллин возглавлял «городскую думу» два прошлых созыва.

Семивеличенко поблагодарил уфимцев за доверии и выразил уверенность, что «горсовет будет не сценой для политических баталий, а рабочим органом для решения проблем жителей Уфы».

Евгений Семивеличенко является заместителем генерального директора ОАО «УМПО» по корпоративным и юридическим вопросам. Ранее он уже избирался депутатом городского Совета Уфы. В состав нового Горсовета Евгений Семивеличенко был избран по второму единому округу, где набрал 61,2% голосов.

Евгений Семивеличенко родился 16 января 1978 года, окончил Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники в 1997 году, и Башкирский государственный университет в 2000 году. По основной специальности юрист.