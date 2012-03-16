Владимир Миклушевский назначен губернатором Приморского края

Законодательное собрание Приморского края cегодня утвердило кандидатуру Владимира Миклушевского на пост губернатора Приморья. Кандидатуру Миклушевского на пост главы региона внес президент РФ Дмитрий Медведев.

За Миклушевского свои голоса отдали 34 депутата из 38 присутствующих. Голосование проходило тайно.

До выборов лидер фракции КПРФ в Заксобрании края Павел Ашихмин заявил, что коммунисты будут голосовать против предложенной главой региона кандидатуры. "Мы выступаем за прямые выборы губернатора в Приморье", - пояснил он.

Ашимихин отметил: "Президент дважды уже предлагал кандидатуры губернатора, дважды мы их поддерживали, и ошиблись. Миклушевского мы знаем недостаточно и доверять ему не можем", - передает ВВС.

А депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ, первый секретарь владивостокского горкома партии Владимир Беспалов сказал, что в утверждении кандидатуры Миклушевского все же присутствует риск, но он, по словам Беспалова, "минимальный", сообщает primorye24.ru.

Кандидатуру Миклушевского в парламенте края представлял полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

Миклушевский в своем выступлении заверил, что готов сделать все для улучшения жизни приморцев.

Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев 28 февраля принял досрочную отставку губернатора Приморья Сергея Дарькина.

Врио главы региона до утверждения нового губернатора был назначен ректор Дальневосточного федерального университета Владимир Миклушевский.

10 марта Медведев внес на рассмотрение парламента края кандидатуру Миклушевского для наделения его губернаторскими полномочиями.