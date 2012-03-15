Перед уходом Медведев намерен обсудить с СПЧ дело Ходорковского

До окончания своих полномочий Дмитрий Медведев намерен еще раз встретиться с советом по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча может пройти в апреле.

Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, для него "было принципиально важным то, что президент сказал, что до окончания своих президентских полномочий встретится с советом еще один раз". Медведев намерен сделать это "для того, чтобы подвести итоги по общегражданским проблемам. Вот там мы будем обсуждать широкий круг самых разных вопросов", - сказал Федотов, передает РИА Новости. По его словам, предстоящей встрече предполагается обсуждение дел Сергея Магнитского и Михаила Ходорковского.