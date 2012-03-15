Единороссы предложили развести президентские и муниципальные выборы

Вячеслав Тимченко предлагает развести по срокам проведение президентских и муниципальных выборов. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме считает, что России еще далеко до школы демократии.

"Муниципальные выборы, состоявшиеся 4 марта, показали, что нам еще очень и очень далеко до превращения местного самоуправления в школу демократии", - заявил Тимченко. "И здесь, пожалуй, важно даже не кто победил на этих выборах, а как проходила вся кампания", - заявил замруководителя фракции ЕР. Муниципальные выборы "оказались, мягко говоря, в тени кампании по выборам президента РФ", - отметил Тимченко.