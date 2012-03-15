Европарламент призывает Путина к диалогу с внесистемной оппозицией

Европейский парламент в четверг принял новую резолюцию по России. Дипломаты в Страсбурге осудили прошедшие выборы президента и призвали Владимира Путина к диалогу с внесистемной оппозицией.

Депутаты призвали Владимира Путина смягчить риторику по отношению к протестующим. Премьера призывают начать "искренний диалог". Европейский парламент выразил сожаление, что на минувших выборах избиратели были лишены реальных альтернатив, передает РБК. Также депутаты попросили Дмитрия Медведева "перейти от слов к делу и гарантировать, что необходимые реформы политической системы будут реализованы".