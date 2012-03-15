Российский МИД призвал Израиль к сдержанности

Россия призвала палестинцев, проживающих в секторе Газа и на юге Израиля, проявлять максимальную сдержанность. Дипломаты призывают стороны не создавать угроз жизни гражданского населения.

С таким обращением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел России Александр Лукашевич. По его словам, Россия выражает надежду, "что все вооруженные выпады будут прекращены и положение стабилизируется". "Вновь повторяем, что любое насилие, приносящее боль и страдания мирным жителям, недопустимо и должно быть немедленно остановлено. Призываем стороны проявлять максимальную сдержанность, не создавать угрозу жизни гражданского населения на юге Израиля и в секторе Газа и сделать все от них зависящее, чтобы исключать любые нарушения режима затишья", - отметил Лукашевич.