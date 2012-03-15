Лавров обсудил Сирию с посланником генсекретаря ООН Кофи Аннаном

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником генерального секретаря ООН в этой стране Кофи Аннаном. Министр иностранных дел РФ провел телефонный разговор по инициативе К. Аннана.

В сообщении ведомства говорится о том, что Кофи Аннан "информировал о проводимой им работе со всеми сторонами по выработке общеприемлемых модальностей политического урегулирования ситуации в Сирии". Министр иностранных дел России Сергей Лавров "вновь выразил поддержку деятельности спецпосланника, отметив, что российская сторона и впредь будет оказывать ему активное содействие".