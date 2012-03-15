Нарышкин может сменить Грызлова в Парламентской ассамблее ОДКБ

В ближайшее время Сергей Нарышкин может возглавить Парламентскую ассамблею (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом случае спикер Госдумы сменит на посту экс-спикера парламента Бориса Грызлова.

Как сообщил глава комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Леонид Слуцкий, Нарышкин принял решение выставить свою кандидатуру на пост спикера ПА ОДКБ, "учитывая важность ОДКБ на сегодняшнем этапе". Также Слуцкий пообещал наладить "тесное и эффективное" сотрудничество профильного комитета с ОДКБ по всем ключевым вопросам, передает РБК. ОДКБ - военно-политический союз, который был создан странами - членами СНГ. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.