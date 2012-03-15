МИД РФ ожидает скорого вступления в силу визового соглашения с США

Решение руководства США об упрощении процедуры выдачи виз гражданам РФ свидетельствует о позитивном сдвиге в американской визовой практике. Россия надеется, что скоро будет еще проще получать визы.



С 9 марта 2012 года американское посольство упростило процедуру выдачи виз российским туристам. Теперь гражданам России, ранее оформлявшим туристические, частные, деловые и транзитные визы, не нужно будет проходить собеседование в консульстве США еще раз, если с даты окончания действия предыдущей визы прошло не больше 47 месяцев.



Такое решение было принято в рамках программы, целью которой является увеличение потока туристов в Америку. Решение США упростить порядок выдачи виз гражданам России является свидетельством положительных сдвигов в визовой практике этой страны, что поспособствует расширению контактов между РФ и Соединенными Штатами.

Ранее "АН" сообщали: проект продления железной дороги из России в Соединенные Штаты Америки может быть реализован в не очень отдаленном будущем.